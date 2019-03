Firenze, amministrative: Cioni capolista di Punto e a Capo

E’ Graziano Cioni, già parlamentare, vicesindaco e assessore al traffico di Firenze, il capolista di Punto e a Capo, che ha come candidato sindaco Mustafa Watte.

La designazione di Cioni è avvenuta nel corso della riunione del coordinamento che ha approvato anche l’elenco dei trentasei candidati.

“Scorrendo i nomi delle donne e degli uomini che compongono la lista – ha rilevato Cioni – si nota che il 20% dei nostri candidati hanno meno di trenta anni e un altro 20% appartengono a importanti comunità stabilmente radicate nella città, della quale sono parte integrante: in massima parte alla seconda generazione, fatta di persone che sono nate a Firenze”. Punto e a Capo è anche la lista che ha il più giovane fra i candidati sindaci, Mustafa Watte, 33 anni, nato a Firenze da padre siriano giunto in Italia dove ha studiato diventando medico. Tante storie diverse di donne e uomini che hanno deciso di unirsi per fare cose utili per Firenze, come l’ex parlamentare e ex assessore Tea Albini, o Carla Ceretelli, già consigliere del quartiere 1 di Firenze in Forza Italia.