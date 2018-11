Firenze: al via ripristino della pavimentazione in via Cavour e piazza San Marco

Nuovo asfalto in via Cavour, la sistemazione delle pietre in piazza San Marco. E ancora interventi per la sicurezza stradale in via dell’Argingrosso, le prove di trazione sugli alberi in lungarno del Tempio e il ripristino delle aiuole in lungarno Colombo. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i rifacimenti stradali, da lunedì 19 novembre inizieranno i lavori messa in sicurezza della pavimentazione in piazza San Marco, via Arazzieri e via Cavour lato piazza San Marco. Nel primo caso sono interventi di rifacimento del lastrico con restringimento di carreggiata nella corsia di collegamento proveniente dal fronde della Basilica in direzione via Battisti (altezza fronte via Arazzieri) nei tratti di volta in volta interessati. Termine previsto 30 novembre. Si concluderanno invece il 23 novembre i lavori di asfaltatura nelle altre strade con l’istituzione, dalle 19, di divieti di sosta propedeutici in via degli Arazzieri, via XXVII Aprile, via Cavour e negli incroci piazza Indipedenza-via Nazionale, piazza Indipendenza-via Dolfi, piazza Indipendenza-via Ridolfi, piazza Indipendenza-via della Fortezza. Dalle 21 invece scatteranno i provvedimenti per l’asfaltatura che sarà effettuata in orario notturno (fino alle 6). Nella prima fase i lavori interesseranno via XXVII Aprile (a cavallo con via San Gallo) e via degli Arezzieri (da via San Gallo a piazza San Marco) con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. La seconda e la terza fase riguarderanno via Cavour (a tratti nella carreggiata lato via Arazzieri) con restringimenti di carreggiata. Nella terza fase è previsto anche il divieto di transito da via Guelfa a piazza San Marco (eccetto mezzi di soccorso e veicoli in ingresso/uscita dai passi carrabili). Termine previsto 23 novembre.

Inizieranno sempre lunedì 19 novembre, dalle 10, i lavori di rifacimento stradale e della segnalatica in via dello Steccuto, via Fanfani e via Panciatichi a seguito di un intervento di parziale demolizione di un immobile. Sulla direttrice composta da via dello Steccuto (tratto da via Reginaldo Giuliani e via Fantoni)-via Fantoni-via Panciatichi (tratto da via

Fanfani a via Reginaldo Giuliani) saranno in vigore divieti di sosta e di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli in ingresso/uscita dai passi carrabili). Termine previsto le 18 di mercoledì 21 novembre. Nuovo asfalto a seguito di interventi sui sottoservizi in via Pilati e via Lanza. Da lunedì 19 novembre sono previsti divieti di sosta h24 in via Pilati mentre in orario notturno 21-6 via Pilati sarà chiusa da via Lanza a via Quintino Sella (eccetto mezzi di soccorso e veicoli in ingresso/uscita dai passi carrabili) mentre in via Lanza sono previsti restringimenti di carreggiata all’incrocio con via Pilati. L’intervento si concluderà il 22 novembre. Anche in via Verdi da lunedì 19 novembre sono in programma lavori di asfaltatura a seguito di interventi sui sottosercizi. Dalle 18 di lunedì al 21 novembre sono previsti divieti di sosta nel tratto via Ghibellina-via dell’Agnolo. Nello stesso tratto dalle 21 alle 5.30 scatterà la chiusura mentre dalle 5.30 di martedì 21 alle 24 di mercoledì 21 novembre sarà in vigore un restringimento di carreggiata. Previsti divieti di sosta anche in Borgo Allegri con chiusura del tratto via Ghibellina-via dell’Agnolo.

Ancora per l’avanzamento dei lavori di riqualificazione in piazza delle Cure da lunedì 19 novembre in aggiunta ai provvedimenti già in vigore scatterà anche un divieto di transito nella corsia di immissione da viale Volta nella piazza verso via Firenzuola. Previsti anche divieti di sosta. L’intervento si concluderà il 30 novembre. da lunedì 19 novembre in aggiunta ai provvedimenti già in vigore scatterà anche un divieto di transito nella corsia di immissione da viale Volta nella piazza verso via Firenzuola. Previsti anche divieti di sosta. L’intervento si concluderà il 30 novembre.

Da martedì 20 novembre inizieranno anche i lavori di asfaltatura a seguito di intervento sui sottoservizi in via della Loggetta. Fino al 23 novembre previsti nel tratto da via Aretina al numero civico 9 divieti di sosta in orario h24 e divieto di transito in orario 21-6 (deroga per mezzi di soccorso e veicoli in ingresso/uscita dai passi carrabili). Stesso tipo di intervento in via Cairoli: da martedì 20 a sabato 24 novembre il tratto viale dei Mille-via Duprè sara chiuso deroga per mezzi di soccorso e veicoli in ingresso/uscita dai passi carrabili). E in via Madonna delle Grazie nel tratto da via D’Annunzio al numero civico 2r. Da mercoledì 21 a domenica 25 novembre saranno in vigore divieti di sosta h24 mentre in orario notturno 21-6 è previsa la chiusura deroga per mezzi di soccorso e veicoli in ingresso/uscita dai passi carrabili).

Sempre mercoledì 21 novembre prenderanno il via lavori di messa in sicurezza in via dell’Argingrosso nel tratto dal sottopasso del Viadotto dell’Indiano fino all’incrocio con via del Poderaccio. Saranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali, nuovi marciapiedi e sistemata l’attuale rotatoria. Previste modifiche alla viabilità che varieranno a seconda della fase dell’intervento tra cui si segnala in particolare l’inversione di via Argingrosso del tratto che va dal ponte di Mantignano fino all’area interessata ai lavori. Chi deve immettersi sul ponte in direzione Mantignano-Ugnano dovrà utilizzare via San Bartolo a Cintoia da via Simone Martini. L’intervento sarà articolato in fasi successive con ulteriori provvedimenti di viabilità che saranno comunicati. Termine previsto 23 dicembre.

Ecco i principali interventi in programma.

Lungarno Colombo: da lunedì 19 novembre sono in programma lavori di ripristino aiuole e inteventi sulle alberature. Fino al 4 dicembre in orario 9-16.30 saranno in vigore divieti di sosta a restringimenti di carreggiata nel trstto via De Sanctis-via Minghetti.

Borgo San Frediano: per interventi su un edificio da lunedì 19 a venerdì 23 novembre in orario 21-5.30 sarà chiuso il tratto da piazza del Carmine a piazza Nazario Sauro (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Previsti inoltre divieti di sosta in piazza del Carmine e Borgo Stella e anche sensi unici rispettivamente verso Borgo Stella e via dei Serragli.

Via delle Campora: da lunedì 19 novembre la strada sarà chiusa da via Poccetti a via delle Bagnese per il rifacimento di un allaccio alla rete idrica (deroga per i mezzi di soccrso e veicoli in ingresso/uscita dai passi carrabili). L’intervento si concluderà il 23 novembre.

Via delle Forbici: per il rifacimento dell’intonaco di un edificio lunedì 19 novembre scatterà la chiusura del tratto viale Volta-via della Piazzuola (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili). Termine previsto 1 dicembre.

Viale degli Olmi: inizieranno lunedì 19 novembre i lavori per l’installazione delle porte telematiche. Gli interventi sono articolati in fasi successive fino al 21 dicembre: inizialmente sono previsti divieti di sosta in corrispondenza dell’incroci con il piazzale delle Cascine, a seguire scatterà un restringimento di carreggiata.

Viale Europa: per il completamento dell’installazione della porta telematica a tutela della corsia preferenziale lunedì 19 novembre scatterà un restringimento di carreggiata da via Cimintero del Pino al numero civico 219. Termine previsto

Via Solferino-via Garibaldi-via Magenta: per alcuni lavori edili da lunedì 19 a mercoledì 21 novembre sono previsti divieti di sosta in via Solferino e via Garibaldi (orario 7-18). Da mercoledì 21 a venerdì 23 novembre, stesso orario, è la volta di via Magenta dove nel tratto Corso Italia-via Solferino saranno in vigore divieti di sosta e di transito (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili).

Via Porta Rossa: per un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 19 novembre il tratto da via Tornabuoni a piazza Davanzati sarà chiuso (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili). Termine previsto 7 dicembre.

Via di Peretola: ancora un allaccio alla rete idrica con l’istituzione, lunedì 19 novembre, di divieti di sosta e transito nel tratto via della Villa Nuova-piazza Garibaldi (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili). In via della Villa Nuova nel tratto via di Peretola-via Primo Settembre saranno in vigore divieti di sosta e un senso unico verso via Primo Settembre; stessi provvedimenti anche in via Primo Settembre da via di Peretola a via Faccioli con senso unico verso quest’ultima strada. Termine previsto 7 dicembre.

Via del Carota: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas da lunedì 19 novembre la strada sarà chiusa da via Zanobi da Strada al confine comunale (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili). L’intervento si concluderà il 24 novembre.

Via dell’Agnolo: per uno scavo per la posa di infrastruttura della telefonia lunedì 19 novembre dalle 9.30 alle 21 il tratto viale Giovine Italia-via Santa Verdiana sarà chiuso (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili) mentre nel tratto successivo da via Santa Verdiana a via dei Macci sono previsti divieti di sosta e un senso unico verso via Santa Verdiana. Percorso alternativo per i veicoli autorizzati viale Giovine Italia-piazza Piave-lungarno della Zecca Vecchia-piazza Cavalleggeri-Corso dei Tintori-via dei Benci-piazza Santa Croce-via Verdi-via Ghibellina-via dei Macci.

Via Ricasoli: per operazioni di sollevamento con autogrù da lunedì 19 a mercoledì 21 novembre in orario 21-6 sarà chiusa via Ricasoli da via dei Pucci a via Alfani (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili). Percorso alternativo via dei Pucci-via Cavour-via Alfani

Via della Chiesa: per un trasloco martedì 20 novembre in orario 9-19 scatterà la chiusura del treatto via dei Serragli-via delle Caldaie (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili).

Via Pratese: inizieranno lunedì 19 novembre i lavori di rifacimento della condotta fognaria. Fino al 25 gennaio sono previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti da via Michelucci a via Buozzi. Inoltre sarà vietato il transito nei varchi tra le due semicarreggiate. Provvedimenti saranno istituiti anche in via Michelacci (per il tempo necessario allo scavo in corrispondenza dell’incrocio con via Pratese divieto di sosta, senso unico verso via Ferrarin e restringimenti di carreggiata) e via della Treccia (divieto di sosta).

Via del Melarancio: per la posa di pozzetti della rete di telefonia da lunedì 19 a giovedì 22 novembre saranno in vigore un divieti di sosta e un restringimento di carreggiata all’altezza dei numeri civici 10r-18r.

Via Salviati: per interventi sull’immobile di Villa Salviati da lunedì 19 novembre sarà in vigore un restringimento di carreggate con senso unico alternato con movieri in corrispondenza del tratto interessato (altezza nuovo ingresso). Termine previsto 7 dicembre.

Via Guicciardini: per il trasferimento di una cassaforte lunedì 19 novembre in orario notturno (dalle 00.30 alle 04.30) la strada sarà chiusa da via dello Sprone a via dei Barbadori (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili) mentre il tratto via dello Sprone-piazza Pitti diventerà a senso unico verso la piazza. Altri provvedimenti sono previsti in piazza Pitti (divieti di sosta e doppio senso da via dei Marsili a piazza Carlo Levi mentre il tratto via Guicciardini-via dei Velluti diventa a senso verso quest’ultima), piazza Carlo Levi (divieto di sosta e senso unico rotatorio intorno alla piazza con ingresso lato piazza Pitti e uscita lato via Guicciardini), Borgo San Jacopo (divieto di sosta e senso unico da piazza dei Frescobaldi verso via Guicciardini). Previsto lo spegnimento della porta telematica di lungarno Diaz.

Via Collodi: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas da lunedì 19 novembre la strada sarà chiusa da via Reginaldo Giuliani a via Sestese (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili). Termine previsto 28 novembre.

Via del Bachiacca: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Da lunedì 19 novembre saranno in vigore divieti di sosta e un divieto di transito (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili). Divieto di sosta anche in via Botticini dove sarà invertito il senso di marcia all’immissione in via Maso del Bianco. L’intervento si concluderà il 1° dicembre.

Lungarno del Tempio: saranno effettuate di notte le prove di trazione di alcune piante. Dalle 22 di martedì 20 alle 6 di mercoledì 21 novembre prevista la chiusura del tratto da Ponte San Niccolò a via Piagentina in direzione uscita città (eccetto mezzi di soccorso) mentre nella direzione ingresso città sarà in vigore un restringimento di carreggiata.

Via Condotta: per lavori alla copertura di un edificio martedì 20 novembre in orario 9-16 la strada sarà chiusa da via dei Cerchi a via Calzaiuoli (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili). Chiusura anche per vicolo dei Cerchi mentre via dei Cerchi diventerà a senso unico verso via del Corso.

Via Pratesi: per un trasloco martedì 20 novembre dalle 7 alle 19 la strada sarà chiusa nel tratto via Biagi-via della Rondinella (deroghe per i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabili).

Via Guido Monaco: mercoledì 21 novembre per riparare una gronda il tratto da via Cittadella a via Peri sarà chiuso in orario 8-17 (deroghe per i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabili). In via Peri saranno in vigore divieti di sosta ed è prevista anche l’inversione del senso di marcia verso via Cittadella.

Via Crimea: per un nuovo allaccio alla rete idrica mercoledì 21 novembre la strada sarà chiusa da via Cosseria a via del Romito (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 28 novembre.

Via dei Pilastri: mercoledì 21 novembre per un trasloco il tratto via dei Pepi-via Farini sarà chiuso in orario 9-15 (deroghe per i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabili). (mf)