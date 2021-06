Firenze: al via cantiere pilota per pensilina Stazione SMN

Grandi Stazioni Rail ha presentato i lavori per la stazione di Santa Maria Novella al vicesindaco Alessia Bettini che ha effettuato un sopralluogo alla stazione Santa Maria Novella insieme all’amministratore delegato Silvio Gizzi.

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione della pensilina della Stazione, Grandi Stazioni Rail ha fatto sapere che il progetto definitivo, aggiornato a seguito di approfondimenti specialistici, è stato inviato in Soprintendenza ed ha ottenuto un parere con prescrizioni che per ora autorizza, previa presentazione di documentazione integrativa, esclusivamente la realizzazione di un cantiere ‘pilota’ o ‘campo prova’.

Al via oggi il cantiere ‘pilota’ o ‘campo prova’ per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento della pensilina di via Valfonda, come richiesto dalla Soprintendenza di modo che possano essere verificate le lavorazioni previste e successivamente dare via all’intervento vero e proprio. Effettuati ‘campi prova’ anche per la realizzazione di percorsi tattili.

Il ‘campo prova’, di superficie complessiva di circa 35 metri quadri, interesserà l’area corrispondente al primo lacunare da destra, contiguo al lato stazione e al prolungamento della pensilina verso la Palazzina Reale. Come sottolineato da Bettini l’incontro è stato “molto utile. Con piacere abbiamo appreso che il programma illustrato a febbraio si sta svolgendo come ci era stato annunciato. L’avvio del campo prova per la pensilina è una notizia importante e attesa, così come sono importanti gli interventi che riguardano tutta la struttura che merita grande attenzione”.

Va avanti, poi, il restauro conservativo dei pilastri delle pensiline lungo i binari di stazione e la realizzazione dei campi prova propedeutici al rifacimento dell’illuminazione. Sono questi in sintesi i principali interventi presentati da Grandi Stazioni Rail al vicesindaco Alessia Bettini che ha effettuato un sopralluogo alla stazione Santa Maria Novella insieme all’amministratore delegato Silvio Gizzi. L’incontro ha consentito di fare un aggiornamento rispetto al piano, già illustrato alla vicesindaca lo scorso febbraio, per un valore complessivo, tra interventi avviati e da avviare, di oltre 13 milioni di euro. Nello specifico,