Firenze, aggressioni e rapine: Polizia di Stato arresta colpevole

Firenze, dopo una serie di aggressioni e rapine in centro, almeno 3 episodi in mezz’ora, la Polizia di Stato arresta il colpevole.

La notte scorsa la Polizia di Stato ha arrestato un fiorentino di 35 anni accusato di una serie di rapine messe e segno in rapidissima successione tra le 1.30 e le 2.00. L’uomo è stato fermato dalle volanti della Questura di Firenze in via del Porcellana.

La Polizia di Stato, ricevuta la segnalazione, si è messa subito sulle tracce di quello che sembrava essere diventato il protagonista di un vero e proprio incubo per le persone a passeggio, in quel brevissimo arco temporale, nel centro storico.

Gli investigatori non escludono che proprio la stessa persona, già nota alle Forze di polizia, possa essere responsabile anche di altri analoghi episodi recentemente avvenuti nel capoluogo toscano.

In attesa della convalida della misura precautelare, l’arrestato è finito al carcere fiorentino di Sollicciano come disposto dalla locale Procura della Repubblica.

Le aggressioni e i furti commessi dal sospettato

La prima segnalazione, in ordine temporale, arriva direttamente ai carabinieri di Borgo Ognissanti, dove una coppia di turisti si è rifugiata dopo aver subito una rapinata sui Lungarni.

Le due vittime, appena 20enni, hanno raccontato che durante passeggiata sono stati improvvisamente avvicinati da un uomo in bicicletta che gli ha sottratto i rispettivi portafogli dietro la minaccia di estrarre dalla tasca un fantomatico coltello.

La giovane coppia, dopo questa brutta esperienza, ha raggiunto la caserma più vicina per sporgere denuncia. Da qui è partita la segnalazione dell’accaduto alla Polizia di Stato.

Nel frattempo il rapinatore, con in mano le carte di credito dei turisti, ha tentato di fare acquisti in un locale di piazza Strozzi. Ma la cassiera si è subito accorta che c’era qualcosa che non andava, l’uomo, una volta scoperto, si sarebbe allontanato lanciando a terra le carte rubate poi recuperate dalla stessa dipendente dell’esercizio.

Trascorsi poi pochi minuti, sempre la stessa persona ha a questo punto aggredito un’altra coppia di giovani in via Monalda, a due passi da piazza Strozzi. Anche in questo caso, è scattata la solita minaccia di tirar fuori un coltello se non gli fossero stati consegnati i soldi.

La ragazza ha provato ad allontanarsi di qualche metro per dare l’allarme al 112 il proprio telefonino ma l’uomo, notata la scena, le ha strappato il cellulare di mano.

Il ragazzo che ra con lei ha concordato la restituzione dello smartphone in cambio di denaro. L’arrivo di altre persone però ha messo in fuga il 35enne a mani vuote.

L’ultimo episodio invece è avvenuto in via della Vigna Nuova, ai danni di un signore. Ancora una volta lo stesso uomo ha raggiunto alle spalle la sua vittima, sempre in sella a una bicicletta, poi, gli ha intimato di consegnargli la bottiglia di birra che aveva in mano.