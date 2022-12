Aeroporti Firenze, Giani: “Nuova pista è ambientalmente più compatibile”.

Firenze, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine dello scambio di auguri natalizi con la stampa, si è espresso sulla nuova pista dell’aeroporto.

“Molti hanno ancora detto che” la nuova pista dell’aeroporto di Firenze -dice Giani- “suscita perplessità, ma anche in modo più netto che non saranno favorevoli: ma nella dialettica democratica è evidente che la grandissima maggioranza della popolazione, delle categorie, ma anche delle associazioni ambientaliste, si aspetta questa nuova pista, perché una nuova pista è ambientalmente più compatibile”.

“Appena ci sarà la relazione sul dibattito pubblico – aggiunge – è evidente che noi faremo i passi successivi, e io sono fiducioso, perché nel dibattito pubblico ho visto un salto di qualità nelle prese di posizione rispetto a quello che era avvenuto due anni fa, quando l’opposizione di 11 Comuni era tenace, decisa”.

Linea Tramvia tra Firenze e Prato

Per la tramvia Peretola-Pecci tra Firenze e Prato, Giani ha spiegato che “abbiamo già incontrato cinque sindaci dei comuni interessati, e vi sono le condizioni per poterla sistemare. Certo è un’opera che costa 900 milioni”.

Secondo il presidente della Regione, i fondi “potremmo trovarli da quelle risorse di Pnrr che alle prime verifiche risulteranno essere stati assegnati a progetti che non sono realizzabili.”

“Entro due anni dall’approvazione del Pnrr -conclude- i progetti devono subire un po’ un check-up, per vedere quelli che stanno andando avanti e quelli per cui si sono ravvisate le condizioni perché non vadano avanti, quindi la Peretola-Pecci è uno dei progetti che oggi è ‘in riserva’ per poter essere immessi in quella che può essere nuova progettazione, che avverrà dopo il 30 aprile 2023”.