Firenze: a maggio le 'Domeniche del Benessere' per la promozione dei corretti stili di vita Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:41 Share Share Link Embed

L’iniziativa, ia cura della città Metropolitana di Firenze, è stata illustrata dal consigliere delegato Nicola Armentano, vedrà coinvolti i territori di Lastra a Signa, Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Certaldo. Primo appuntamento domenica 8 maggio con una passeggiata a Villa Caruso

“Le domeniche del benessere” puntano a innescare un circuito virtuoso e non virtuale, cioè piantato sul territorio e sulle sue strade, sulle sue cittadine e il suo verde, per mettere al centro le persone. Il paesaggio, la bellezza dei nostri centri, infatti sono una cura non solo dell’animo ma fonte di benessere, come ingredienti importanti di una disciplina che sappia coniugare attività motorie, sana alimentazione, con il supporto dei professionisti della sanità.Volendo potremmo chiamarle “pillole di salute, movimento e bellezza”, anche per recuperare quel senso contemplativo che la fretta erode come anche un eccesso di sedentarietà, magari indotto da forme diverse di malattia” lo ha detto il consigliere delegato Nicola Armentano presentando l’appuntamento organizzato dalla città Metropolitana di Firenze.

L’iniziativa è in collaborazione con con i rappresentanti di Asl Centro, Meyer, Aouc Careggi e Lilt, e i Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Lastra a Signa e Certaldo.

Le “Domeniche del Benessere” seguiranno questo calendario:

8 Maggio, Lastra a Signa , con presenza della Lilt e del Meyer

15 Maggio, Lago di Bilancino, con presenza della prevenzione Oncologica e della Lilt

22 Maggio, Campo da Golf a Scarperia, con ASL Mugello

29 Maggio, Certaldo, con presenza della Medicina dello Sport e della Lilt

Il dettaglio delle iniziative:

Lastra a Signa, Firenze – 8 Maggio 2022

Dal centro storico di Lastra a Signa fino a Villa Caruso: la passeggiata partirà alle 9:30 e attraversando il centro storico arriverà fino alla Villa, dove si terrà il pranzo a sacco (è possibile prenotarlo a info@villacaruso.it al prezzo di 10 euro).

Nel pomeriggio si terrà la visita guidata al Museo Caruso e al giardino monumentale della Villa.

Barberino di Mugello, Firenze – 15 maggio 2022

Una giornata sulle sponde del lago di Bilancino, dedicata all’attività motoria all’aria aperta, alla corretta alimentazione e alla bellezza del territorio: al mattino una camminata “slow” con partenza dalla Località Andolaccio, visita del Parco e arrivo al Circolo Velico Mugello.

Seguirà una gita in barca a vela sulle acque del lago e infine il pranzo a sacco.

Scarperia e San Piero, Firenze, 22 maggio 2022

Sport, alimentazione, cultura e bellezza a Scarperia e San Piero: al mattino una passeggiata presso il Golf Club Poggio dei Medici e, per chi vorrà, una breve lezione pratica di golf. Seguirà il pranzo a tema e nel pomeriggio la visita al Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia, animata dalla 41esima edizione dell’Infiorata.

Certaldo, Firenze 29 maggio 2022

Il movimento incontra un gusto che fa tradizione, racconta il territorio e mira a promuovere uno stile di vita nel segno del benessere. Certaldo apre le porte del borgo e propone le sue eccellenze, culinarie, a partire dalla celeberrima cipolla, e non, per lanciare un messaggio chiaro: la cultura alimentare e sportiva è un valore da coltivare.