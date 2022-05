Ztl estiva, San Lorenzo: il 5 maggio torna l'area di sosta straordinaria Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Firenze – Ci sarà la possibilità di parcheggiare a San Lorenzo, nella zona del mercato centrale. In dettaglio, in via dell’Ariento, via Panicale e via Sant’Antonino.

Giovedì 5 maggio sarà riattivata l’area di sosta straordinaria in San Lorenzo a Firenze. Si tratta della possibilità di posteggiare nella zona del mercato centrale. In dettaglio in via dell’Ariento, via Panicale (tra piazza del mercato centrale e via dell’Ariento) e via Sant’Antonino (tra piazza del Mercato Centrale e via dell’Ariento). Il provvedimento è legato all’attivazione della ztl notturna estiva per mettere a disposizione ai frequentatori delle attività del centro e delle iniziative culturali come, per esempio, gli eventi dell’Estate Fiorentina, in modo che non siano occupati gli stalli riservati ai residenti.

La sosta sarà consentita dopo la rimozione dei banchi e le operazioni di pulizia (20.30 circa) e fino alle 3. Uscita dei mezzi da via Canto dei Nelli-piazza Madonna degli Aldobrandini e nei giorni di ztl notturna (giovedì, venerdì e sabato) invece da via del Melarancio-piazza dell’Unità Italiana-piazza della Stazione.

Una situazione, quella dei parcheggi in centro a Firenze, che ha scatenato qualche polemica dopo le multe dello scorso weekend. Infatti, venerdì sera la Polizia Municipale, ha elevato poco meno di 168 multe per sosta irregolare, facendo rimuovere cinque veicoli, questo durante i controlli effettuati sia in riva destra che in riva sinistra dell’Arno.

Su questo ultimo punto, nel consueto appuntamento del lunedì mattina su Controradio, ne ha parlato l’Assessore comunale alla mobilità, Stefano Giorgetti, ai microfoni di Chiara Brilli e Gimmy Tranquillo.