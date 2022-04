🎧 Uisp: una pillola di movimento per la salute Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:40 Share Share Link Embed

Le confezioni di ‘Pillole in movimento’, ideate dalla UISP, 15.000 in totale, contengono coupon gratuiti che permettono di scegliere tra una rosa di decine di attività sportive e motorie. Per avere il buono basterà presentarsi in farmacia.

“Il progetto ‘Pillole di movimento’ arriva dopo la pandemia e rappresenta un valido contributo per far riprendere l’attività fisica e motoria alle persone che l’hanno interrotta durante il lockdown . Dai dati in nostro possesso ad oggi non c’è stata ancora la ripresa totale dell’attività ma le presenze in palestre, piscine e impianti sportivi si aggirano sul 60-65%”. Lo ha detto ha commentato Marco Ceccantini, presidente del comitato Uisp di Firenze, presentando il progetto “pillole di Movimento” che ha come intento quello di promuovere la salute attraverso lo sport.

Le pillole saranno a disposizione in 53 farmacie dell’area fiorentina, dei circuiti Federfarma, Cispel e Lloyds. Sono coinvolti nel progetto dodici Comuni dell’area fiorentina: Firenze, Tavarnelle Val di Pesa, Bagno a Ripoli, Figline Valdarno, Calenzano, Borgo San Lorenzo, Fiesole, Scandicci, Reggello, Lastra a Signa, Signa, San Casciano in Val di Pesa. L’iniziativa è valida da domani al 31 maggio: le associazioni e le società sportive coinvolte sono 22. ”

Per Nicola Armentano, consigliere della Città metropolitana di Firenze con delega allo sport si tratta di “un incoraggiamento contro la sedentarietà ”.