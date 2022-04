🎧 Giani: contagio sotto controllo, giusto stop a stato emergenza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:17 Share Share Link Embed

“Una valutazione che è stata fatta a livello nazionale e che io condivido”: lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della firma di una convenzione tra Fidi Toscana e Coni facendo riferimento alla fine, alla mezzanotte di stasera, dello stato d’emergenza nazionale per Covid ” .

“Anche se possono apparire ancora forti – ha proseguito Giani – i numeri di contagi, pur con Omicron che non ha quei danni alla salute con rischio di terapia intensiva come erano le prime forme del Covid, dobbiamo anche tener conto che stiamo andando verso la bella stagione. Siamo al terzo anno, sappiamo che dall’inizio di aprile a metà aprile il Covid tende a raggiungere il massimo, per poi rallentare, e speriamo scomparire, per tutta la stagione estiva”.

La Toscana, ha ricordato Giani ha effettuato ad oggi “8.701.029 vaccinazioni“, e questa “è la chiave del fatto che in Toscana il Covid l’abbiamo fronteggiato, e ce lo riconoscono tutti, tra le migliori regioni a livello non solo italiano ma europeo, abbiamo coperto dei vaccinandi più del 92% e della popolazione totale l’88,4%, con risultati che si vedono perché il contagio è sotto controllo”.