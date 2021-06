Firenze: 900 mila euro per mercato San Lorenzo

Prevista nuova illuminazione e completati lavori pavimentazione per il mercato di San Lorenzo

Il mercato centrale di San Lorenzo, a Firenze, avrà una nuova illuminazione mentre saranno completati i lavori per la nuova pavimentazione, i nuovi controsoffitti e ingressi. È il pacchetto di interventi che ha avuto oggi il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci, con un ulteriore stanziamento di 900 mila euro per i nuovi lotti di lavori (che si aggiunge a quello già previsto, per un totale di 1,4 milioni).

Nel dettaglio, 400mila euro saranno destinati alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, dei nuovi ingressi e controsoffitti mentre 500 mila euro andranno a completare i due lotti in corso per la realizzazione della nuova pavimentazione.

A completamento del progetto saranno posizionale le ‘pietre della memoria’, lastre in materiale ceramico con incise frasi legate alla tradizione fiorentina e toscana, richiami alla cultura contadina e citazioni di personaggi legati alla città. Come sottolineato da Meucci “gli interventi daranno vita a una pavimentazione ad alta efficienza non solo dal punto di vista funzionale e di sicurezza per operatori e clienti, grazie alle sue caratteristiche antiscivolo e di resistenza, ma anche dal punto di vista ambientale con le sue basse emissioni e la capacità di eliminare inquinanti e virus dalla superficie”.