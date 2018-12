Firenze: 340mila € per riqualificazione Piazza Francia e giardini scuola Villani

Al via la riqualificazione dei giardini della scuola Villani e di quelli nella zona di piazza Francia nel Quartiere 3.

Grazie ad una delibera approvata dalla giunta su proposta dell’assessore all’ambiente Alessia Bettini, a fine primavera inizieranno i lavori nella zona di Piazza Francia, e all’avvio del prossimo anno scolastico i bambini avranno spazi per giocare completamente rinnovati.

Nel dettaglio, i cantieri prevedono per la scuola materna Villani la sostituzione dei giochi usurati, lo smontaggio della pavimentazione in legno e la sua sostituzione con pavimentazione morbida smorza cadute, e l’eliminazione delle ceppaie; alla scuola elementare invece sarà realizzata una nuova pavimentazione in erba sintetica e gomma colata, sarà controllato il sistema fognario e saranno forniti nuovi giochi.

Per i giardini di piazza Francia e della vicina via Gran Bretagna i lavori consisteranno nella riparazione e nella verniciatura di giochi e arredi , sistemazione della pavimentazione, ripristino di cordoli, cancellate e recinzioni in rete. Il costo dei lavori ammonta a quasi 340 mila euro.