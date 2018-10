Firenze: 31enne aggredito fuori da pub

Gli aggressori, quattro o cinque giovani, sono fuggiti prima dell’arrivo della polizia, avvisata dai titolari del locale di Firenze.

Un 31enne è stato circondato e picchiato da un gruppo di giovani la notte scorsa in un bar di via dell’Agnolo a Firenze. L’uomo, rimasto ferito in modo non grave, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale per le cure del caso.

L’aggressione, secondo quanto emerso, sarebbe scattata senza un motivo preciso, per uno sguardo di troppo che il 31enne avrebbe rivolto al gruppo di ragazzi