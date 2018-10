I ‘Tool’ apriranno il Firenze Rocks giovedì 13 giugno

Firenze Rocks continua a svelare gli headliner che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze il prossimo giugno.

Dopo Ed Sheeran (14 giugno) e The Cure (16 giugno) questa è la volta dei Tool, che si esibiranno nella prima giornata del festival ovvero giovedì 13 giugno.

I biglietti per la giornata di giovedì 13 giugno saranno disponibili in anteprima tramite APP ufficiale di Firenze Rocks a partire dalle ore 10.00 di giovedì 25 ottobre, mentre la messa in vendita generale partirà dalle ore 11.00 di venerdì 26 ottobre.

Originari di Los Angeles, i Tool sono formati dal batterista Danny Carey, il chitarrista Adam Jones, il vocalist Maynard James Keenan e il bassista Justin Chancellor. La band ha vinto tre Grammy Awards ha pubblicato 4 album che hanno raggiunto i vertici delle classifiche.

L’album di debutto, Undertow (1993), segna l’ingresso della band sulla scena alternative metal, il cui successo si consolida con il secondo disco, Ænima nel 1996. Il successo di pubblico e critica continua con i dischi Lateralus (2001) e 10,000 Days (2006).

I Tool si caratterizzano fin dall’inizio per la loro sperimentazione musicale, arti visive e un messaggio di costante evoluzione. Lo stile della band è unico e trascende i generi, mescolando progressive rock, psychedelic rock e art rock.

In scena dal 13 al 16 giugno 2019 alla Visarno Arena di Firenze, il festival, giunto alla sua terza edizione, si prepara a bissare il successo delle annate precedenti che hanno visto convogliare oltre 350.000 spettatori giunti da tutto il mondo e portato sul palco stelle del calibro di Guns ‘N’ Roses, Aerosmith, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e System of A Down.