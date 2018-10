Bombino e l’omaggio a Infantino per Musica dei Popoli 2018 alla Flog di Firenze

Nuovi appuntamenti per Musica dei Popoli 2018: venerdì 26 ottobre la stella del desert blues Bombino. Sabato 27 ottobre l’omaggio a Antonio Infantino con Agotrance e i Tarantolati. Auditorium Flog Firenze

Venerdì 26 Ottobre BOMBINO (Niger) in concerto

Stella del desert blues, Goumar Almoctar, conosciuto come Bombino, è nato e cresciuto in Niger ad Agadez, nel nord dell’Africa, nella tribù dei Tuareg Ifoghas, che lotta da secoli contro il colonialismo e l’imposizione dell’Islam più severo. Costretto a fuggire più volte con la sua famiglia, fin da bambino inizia ad esercitarsi con la chitarra diventando allievo del celebre chitarrista Tuareg Haia Bebe che poco dopo lo prende nella sua band. Qui acquisisce il soprannome di BOMBINO da una storpiatura dell’italiano “bambino”. Si appassiona a Jimi Hendrix e Mark Knofler, di cui studia le tecniche durante i pascoli tra Algeria e Libia. Tornato in Niger intraprende la carriera di musicista a tempo pieno ed il suo talento non passa inosservato, tanto che nel 2009 il regista Ron Wyman diventa produttore di “Agadez”, l’esordio solista su disco.

Nel frattempo la fama del giovane talento cresce fino ad essere conosciuto in tutto il mondo e suonare nei più importanti festival musicali, con collaborazioni prestigiose, tra cui quella con Keith Richards. Dan Auerbach (The Black Keys) lo incontra, ne rimane folgorato, e decide di produrre “Nomad”, il terzo disco che riscuote un successo internazionale. Il desert rock incontra il blues, suonato dalle abili mani di Bombino ed arricchito dalla sua voce intensa e vigorosa. In Italia il suo sound ha conquistato tutti, da Fabio Fazio che lo ha voluto ospite a ‘Che tempo che Fa’ a Jovanotti che affascinato dalla sua storia lo ha coinvolto nella produzione del suo ultimo album.

Apertura ore 20,45 – INGRESSO €18 – (in prevendita €15+dp)

Segue DJ SET by Andrea Mi