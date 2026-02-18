Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze, 26enne salvato dall’Arno al ponte Santa Trinita
ToscanaCronaca

Firenze, 26enne salvato dall’Arno al ponte Santa Trinita

By Raffaele Palumbo

Trascinato dalla corrente intensa per la piena del fiume, soccorso da un pompiere libero dal servizio. Sommozzatori e Saf lo recuperano con autoscala; 118 sul posto per cure.

Drammatico intervento di salvataggio martedì sera sull’Arno, all’altezza del ponte Santa Trinita, nel centro storico: un 26enne è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco dopo essere finito nel fiume, trascinato da una corrente resa impetuosa dalle recenti piogge e dalla piena. Una squadra di sommozzatori, supportata da un mezzo nautico, ha raggiunto il giovane in difficoltà. Decisivo l’intervento di un pompiere di passaggio, libero dal servizio, che dall’argine ha prestato i primi soccorsi. Il recupero è stato completato con una manovra Saf (Speleo-Alpino-Fluviale): l’uomo, in pericolo di annegamento, è stato posizionato su barella toboga e issato tramite corda ancorata all’autoscala. Affidato al 118 per controlli medici, non presenta lesioni gravi. La Polizia Locale ha gestito viabilità e sicurezza nell’area. L’episodio sottolinea i rischi dell’Arno in periodo di piene, con le autorità che rinnovano gli appelli alla prudenza lungo gli argini cittadini.

