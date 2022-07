Firenze, 2,2 milioni di presenze in primi 5 mesi 2022. Nardella: “Dati incoraggianti”

Firenze, più di 2,2 milioni di presenze a Firenze nei primi cinque mesi di quest’anno, 1,6 mln quelle stimate dalle previsioni sul semestre estivo. È quanto emerge da un’indagine del Centro studi turistici.

I numeri sono in aumento rispetto al 2021: in tutto l’anno scorso le presenze erano risultate circa 3,1 mln. Come riporta una nota di Palazzo Vecchio sono in arrivo oltre 7,5 mln di euro per la valorizzazione turistica di Firenze, che consentiranno di mettere in campo progetti su più fronti, dalla comunicazione digitale a un turismo sostenibile e accessibile.

I flussi dei turisti stranieri sono in aumento rispetto a quelli italiani: tra i Paesi europei più rappresentanti Gran Bretagna, Francia e Germania ma pure Stati Uniti, Brasile e Canada come extraeuropei. Per quanto riguarda le risorse più di 6 mln sono stati assegnati a Firenze nell’ambito dell’avviso pubblico del Ministero del turismo rivolto alla valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale dove sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità. I progetti dovranno essere conclusi entro il 2024 e dovranno concentrarsi ad esempio sulla valorizzazione e la promozione turistica digitale, l’ideazione di itinerari innovativi ed insoliti, progetti di marketing e comunicazione.

Ammontano a 1,2 mln le risorse previste nell’ambito del progetto ‘Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile’ finanziato dal Ministero del turismo, volto ai Comuni di Roma, Napoli, Milano, Venezia e Firenze proprio per una fruizione sostenibile di queste destinazioni. Da segnalare anche i 150mila euro che andranno a implementare i servizi per l’accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale del nuovo Visitor Center Santa Maria Novella.

Il sindaco Dario Nardella ha parlato di “dati incoraggianti. Dobbiamo saper sfruttare al meglio quest’onda positiva e riuscire a lavorare tutti assieme, concentrandoci su com’è cambiato il quadro del turismo dopo la pandemia”.