Fiorentina, un altro calciatore positivo al Covid

Nuovo caso positivo al Covid-19 nella Fiorentina, si tratta di un componente della prima squadra come comunicato dalla stessa società viola. Dopo la sconfitta patita contro il Torino, in campionato, una nuova tegola in vista del match di Coppa Italia di giovedì contro il Napoli.

Come cinque casi precedenti (due calciatori e tre collaboratori vicini alla prima squadra) anche per questo non è stato rivelato il nome. Il soggetto contagiato da Covid-19, fa sapere la Fiorentina con una nota, è regolarmente vaccinato e asintomatico e la sua positività è emersa dopo il tampone eseguito ieri, a due giorni dalla sfida di Coppa Italia a Napoli in programma domani alle 18.

Il club viola, allenato da Vincenzo Italiano, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed ha informato le autorità competenti.

Come già successo per gli altri casi, la squadra comunque anche stavolta non entrerà in bolla. Al momento non risulta essere in dubbio la partita di domani a Napoli.

Questo il comunicato diramato dalla Acf Fiorentina:

ACF Fiorentina comunica che un membro del gruppo squadra regolarmente vaccinato e asintomatico è risultato positivo al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti.