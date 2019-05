Fiorentina: “New York Times” annuncia vicina cessione a miliardario Usa

Rocco Commisso, miliardario americano di origine italiana, fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom, a giorni dovrebbe concludere un accordo per l’acquisto della Fiorentina.

Lo scrive il New York Times sulla propria edizione online. Commisso, trasferitosi negli Stati Uniti quando aveva 12 anni, è anche il presidente del New York Cosmos. Lo scorso anno, ricorda il NYT aveva cercato di rilevare il Milan, ma la sua offerta pubblica di acquisto era fallita.

Se l’accordo con i fratelli Della Valle andrà a buon fine, sottolinea il giornale, Commisso si aggiungerà alla lista di proprietari americani di club del calcio italiano: il Milan è di proprietà dell’Hedge fund della Elliott Management, la Roma è nelle mani di James Pallotta e ci sono gruppi di proprietà legati al Nord America a Bologna, in Serie A ed a Venezia, in Serie B.

Commisso, 69 anni, ha nominato JPMorgan Chase per condurre la trattativa con la Fiorentina e nelle ultime settimane ha intrattenuto contatti con i rappresentanti della famiglia Della Valle, proprietaria della Fiorentina dal 2002.

Il New York Times riferisce anche la cifra della vendita: si parla di circa 150 milioni di dollari, ovvero 135 milioni di euro. La cessione del club potrebbe essere ufficializzata entro lunedì, secondo fonti che hanno chiesto l’anonimato perché l’accordo non è stato ancora perfezionato in ogni dettaglio. Le parti in causa non hanno voluto fare commenti, aggiunge il NYT.

Intanto davanti a un migliaio di tifosi viola la Fiorentina ha svolto ieri l’allenamento allo stadio Franchi a poco più di 48 ore dalla sfida contro il Genoa che vale la permanenza in serie A. All’arrivo di Montella e della squadra sul manto verde del Franchi tanti applausi e cori.

“Le indiscrezioni del New York Times? Ci mancava solo questa adesso…”. Vincenzo Montella risponde così a chi gli domanda un commento sui rumors secondo cui il magnate statunitense Rocco Commisso sarebbe a un passo dall’acquisto della Fiorentina dalla famiglia Della Valle. “Ci sono abituato alle voci, tra l’altro si parlava di Commisso anche quando ero al Milan. Sono voci che per me lasciano il tempo che trovano, non contano. Conta solo la passione della famiglia Della Valle e in particolare di Andrea, che sta soffrendo molto per questa situazione e mi dispiace molto”, dice il tecnico dei viola alla sfida con il Genoa decisiva per la salvezza.