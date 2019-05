Elezioni 2019, guida al voto in Toscana: comuni, schede e preferenze

Le Elelzioni Comunali 2019 si terranno il 26 maggio in 189 comuni della regione Toscana. Il turno di ballottaggio è previsto per il 9 giugno. Si voterà in trentacinque comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

Saranno le prime elezioni per Barberino Tavarnelle (FI), uno deinuovi comuni istituiti nel 2019 in Toscana. Tre i capoluoghi di provincia chiamati alle urne: Firenze, Prato e Livorno per 1 milione e 867mila persone complessivamente aventi diritto.

Su 142 sindaci ricandidabili, ben 115 si ripresentano al voto, tra cui 10 al terzo mandato; mentre sono 27 i restanti sindaci ricandidabili che hanno scelto di non presentarsi. Delle 189 amministrazioni che saranno rinnovate, 25 sono della provincia di Arezzo; 35 di Firenze; 16 di Grosseto; 13 di Livorno; 20 di Lucca; 8 di Massa; 26 di Pisa; 5 di Prato; 10 di Pistoia; 29 di Siena. Tre i capoluoghi al voto: Firenze, Livorno e Prato. L’eventuale doppio turno è previsto solo nei Comuni sopra i 15mila abitanti, che in questa tornata sono 35. Il Comune più grande al voto è Firenze con 380.948 abitanti; il più piccolo è Careggine (Lucca) con 539.

Importante ricordarsi di avere con sé un documento valido e la tessera elettorale. La scheda per l’elezione del sindaco sarà di colore blu e l’ordine dei candidati è stato estratto a sorte nelle scorse settimane.

E’ possibile tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco e in questo caso il voto va solo a lui e non a partiti e liste che lo sostengono. C’è inoltre la possibilità di tracciare un segno solo su una delle liste collegate oppure sia sul candidato sindaco sia su una delle liste collegate al medesimo candidato a sindaco: in questi due casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri. Accanto alle liste si possono aggiungere al massimo due nomi, di sesso differente, pena l’annullamento della seconda preferenza.

C’è poi l’opzione del voto disgiunto che consiste nello scegliere di votare un candidato sindaco e candidati consiglieri di un’altra coalizione.

Diventerà sindaco chi avrà ottenuto il 50% più uno dei voti.

Per quanto riguarda il consiglio comunale di Firenze, sono 36 i seggi da assegnare. Se complessivamente le liste collegate al sindaco eletto superassero il 40% dei voti, otterrebbero il 60% dei seggi.

Novità per le elezioni dei rappresentanti dei Quartieri: domenica con la scheda verde per la prima volta si potrà eleggere direttamente il presidente.

Per quanto riguarda le elezioni europee, la Toscana fa parte, insieme a Umbria, Marche e Lazio, della circoscrizione Centro, che elegge14 seggi sui 73 totali che spettano all’Italia. Sulla scheda fucsia sarà necessario mettere una ics sul simbolo del partito che si sceglie. Seguendo il principio dell’alternanza di genere, si potranno esprimere fino a tre preferenze.

