Fiorentina: il mesto rientro senza vittoria, Giani “speriamo che in futuro il bel gioco si traduca in trofeo”

Fiorentina: delusione, beffa, sogno sfumato e tanta amarezza nelle parole e nei volti di chi ha seguito da Praga o dal Franchi la finale di ieri sera.

Una delusione trattenuta e scongiurata fino alla fine ma che avvolge oggi la città che si era riunita intorno ai vari maxischermi installati per l’occasione. Dopo le grida di gioia del pareggio, fiato sospeso e un grande silenzio ha fatto seguito per le strade cittadine ed al fischio finale si è sentito solo qualche timido applauso.

“Sono dispiaciuto per tutta Firenze, siamo arrivati a un millimetro da alzare due coppe, invece racconteremo di due delusioni cocenti: questa più dell’altra. Ma rimane una grandissima stagione“, questo il commento dell’allenatore Vincenzo Italiano (foto), in conferenza stampa a Praga. L’illusione dei supplementari e l’aver deluso i tanti tifosi emerge anche dalle parole di capitan Biraghi, vittima di un brutto episodio per il lancio di oggetti in campo da parte della tifoseria avversaria che gli ha causato una ferita alla testa. Sul fronte dei disordini, si sono registrati fortunatamente solo nel pre partita con 16 tifosi viola fermati vicino ad un locale in centro e tre inglesi feriti.

Anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato parlando di ‘sconfitta ingiusta’, al rientro in aeroporto a Peretola levandosi un sassolino: “ci sono stati alcuni casi in campo dove l’arbitro avrebbe dovuto fare la differenza, Jovic con il naso rotto, l’altro fatto è quello di Biraghi“.

Oltre ai numerosi tifosi che sui social hanno espresso la delusione per la mancata vittoria, si è aggiunto anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, “Così fa male, malissimo. Ci avete fatto sognare ma non è bastato. Firenze è fiera di voi. Grazie lo stesso ragazzi“. Gli fa eco Giani con una prospettiva di rilancio “Speriamo che in futuro il bel gioco si concretizzi nel dare a questa città un trofeo che merita”. E così il rientro senza l’agognata vittoria deve aggrapparsi alla speranza di una nuova stagione se non migliore sicuramente più fortunata.