Filmano topo in cucina della scuola, studenti a rischio sospensione

Alcuni studenti dell’Istituto alberghiero Martini di Montecatini avevano filmato la presenza di un topo nelle cucine della scuola per poi caricarlo sui social network. Gli autori, indivisuati, ora rischiano di essere sospesi. I consigli di classe sono convocati per domani. La scuola è stata chiusa per la derattizzazione della struttura.

La vicenda è resa nota dal quotidiano Il Tirreno. I ragazzi dell’Istituto alberghiero Martini di Montecatini stavano creando un book fotografico sulle pietanze in preparazione. Questo sarebbe il motivo della presenza degli smartphone durante l’orario di lezione. Notando il ratto all’interno della cucina, hanno girato e poi diffuso sui social network il video con il topo.

Seppur le foto destinate al book erano state autorizzate dai docenti, non era lo stesso per il filmato. Infatti il regolamento interno vieta infatti di fare foto e riprese dentro la scuola per poi diffonderle, fanno sapere fonti interne dell’istituto e ribadito dal dirigente scolastico Riccardo Monti.

Sarà il consiglio d’istituto a decidere l’eventuale provvedimento disciplinare a carico degli studenti che hanno fatto il video. Intanto la scuola ha chiuso la cucina per cinque giorni e proceduto a fare un servizio di derattizzazione e sanificazione dell’ambiente. Il gruppo di studenti protagonisti della vicenda e quasi tutti già individuati, rischia la sospensione. La decisione è rimandata a domani, quando si riuniranno i due consigli delle classi coinvolte.