FIAB: A scuola in bici! Una mappa per gli studenti

Firenze, in vista della riapertura delle scuole FIAB Firenze Ciclabile presenta la mappa ‘A scuola in bici!’, che identifica gli istituti fiorentini che nei pressi del tracciato della Bicipolitana, il progetto di rete integrata ciclabile ideato dall’associazione e adottato dal Comune di Firenze.

L’intento di ‘A scuola in bici!’di FIAB, sarebbe quello di aiutare gli studenti a raggiungere in sicurezza ed autonomia le proprie scuole, usando la bicicletta, garantendo così il distanziamento ed evitando di congestionare il traffico.

“Allo stesso tempo – si legge in un comunicato di FIAB – pedalare verso scuola riduce l’inquinamento atmosferico, causa di tante malattie respiratorie nelle aree urbane, e rafforza il sistema immunitario: la bicicletta è un autentico antivirus!”.

“Per un rientro a scuola in sicurezza tanto si è parlato dell’affollamento sui mezzi pubblici e non abbastanza dell’alternativa bicicletta: anche per questo FIAB Firenze Ciclabile torna a chiedere all’Amministrazione di dare nuovo slancio al Piano Bartali, avviato la scorsa primavera ma arenatosi dopo l’estate”.

‪Nel Piano Bartali del Comune di Firenze erano previsti oltre 33 km di nuove ciclabili che dovrebbero intensificare il collegamento alla bicipolitana della città:‪ 3,7 km di piste entro la fine del 2020; ‪ 8,4 km di piste nel 2021‪; 17 km di corsie entro autunno (San Jacopino-piazza Puccini, Gavinana-viale Europa, quadrante Porta Romana-piazza Gaddi-piazza Vittorio Veneto-piazza Paolo Uccello, viale Volta).

La mappa è scaricabile qui