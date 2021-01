Attesa per il verdetto della Cassazione su strage Viareggio

I familiari delle vittime a Livorno seguono l’esito su Facebook. La sentenza della strage di Viareggio è attesa per oggi



E’ in corso la camera di consiglio dei giudici della quarta sezione penale della Cassazione che devono decidere le sorti del processo per la strage di Viareggio, il disastro ferroviario nel quale persero la vita 32 persone nel giugno del 2009.

In primo e secondo grado l’ex ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti, che ha rinunciato alla prescrizione, è stato condannato a 7 anni di reclusione. Per lui e altri tre imputati, il Pg aveva chiesto un appello bis, e la conferma invece delle pene per gli altri imputati, in tutto circa una trentina. Da Viareggio il comitato ‘Il mondo che vorrei’, costituito dai famigliari delle vittime, segue su Facebook gli esiti della decisione della suprema corte, attesa nella prima parte della giornata.

Il 29 giugno 2009, la strage alla stazione ferroviaria di Viareggio. Nella notte, un treno merci deragliò e a causa di una fuoriuscita di gas ci fu un esplosione che distrusse abitazioni e infrastrutture.