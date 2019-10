Ciclabile, FIAB Firenze Ciclabile denuncia situazione borgo Santi Apostoli

il traffico motorizzato che percorre borgo Santi Apostoli. Chiesti interventi urgenti per moderare la velocità ed evitare l’ingresso e la sosta abusiva dei veicoli e la creazione di una corsia per le bici provenienti da ponte S. Trinita.

numerosi sono infatti i veicoli che percorrono il tratto a velocità non adatte alla sicurezza delle persone. A ciò si aggiunge l’immissione in Piazza Santa Trinita che avviene con angolo cieco, aumentando la pericolosità per i pedoni.

Grosse ripercussioni anche per i percorsi ciclabili : tanti ciclisti dell’oltrarno provenienti da Ponte Santa Trinita non possono più dirigersi verso la parte più centrale della città a causa del divieto di accesso. Si unisce a ciò l’accesso di molti veicoli in Via Tornabuoni direzione Palazzo Strozzi poichè l’Amministrazione, segnala FIAB, ha aperto un varco per il cuore della città senza provvedere ad un adeguato controllo.