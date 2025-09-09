Controradio Streaming
Mar 9 Set 2025
Controradio Streaming
Cultura & SpettacoloFestival: Sentiero Film Factory, dal 12 al 20 settembre il grande cinema...
Cultura & SpettacoloFestival

Festival: Sentiero Film Factory, dal 12 al 20 settembre il grande cinema ‘invade’ il quartiere di San Frediano a Firenze

By Domenico Guarino
Sentiero Film festival
Logo Controradio
www.controradio.it
Festival: Sentiero Film Factory, dal 12 al 20 settembre il grande cinema 'invade' il quartiere di San Frediano a Firenze
Loading
/

33 opere da 20 Paesi diversi, sette masterclass sui mestieri del cinema, un omaggio a Star Wars, e una mostra dedicata a Fatima Hassouna, giovane fotoreporter di Gaza uccisa durante un bombardamento aereo: sono alcuni degli  elementi della   quinta edizione di Sentiero Film Factory, dal 12 al 20 settembre nel quartiere di San Frediano a Firenze.

L’apertura del festival avrà un omaggio a Star Wars, con una parata in costume che anticipa la proiezione del film ‘Star wars III’, un laboratorio creativo per bambini intitolato ‘Il cinema in tasca’ e una lezione per aspiranti Padawan a cura dei Florence Knights: in serata la sala ex Leopoldine sarà teatro delle proiezioni dei cortometraggi realizzati dai bambini, tra cui L’amico traditore, in collaborazione con Moscerine Film Festival.

    L’esposizione dedicata a Hassouna, è curata dalla regista iraniana Sepideh Fars: raccoglie 15 fotografie che testimoniano la capacità della giovane artista di trovare bellezza e dignità anche nelle condizioni più estreme.

    “Sentiero Film Factory – fanno presente gli organizzatori – è  nato come un piccolo laboratorio e in cinque anni è diventato un punto di riferimento per chi ama e fa cinema a Firenze, intrecciando esperienze locali e internazionali. Per noi il festival non è soltanto una rassegna di proiezioni, ma un presidio culturale e sociale: un luogo di formazione, di incontro tra generazioni e di attenzione al presente”.

In palio riconoscimenti per miglior film, regia, fotografia, sceneggiatura, montaggio, performance e colonna sonora. Il finale di Sentiero Film Factory si svilupperà in tre giornate, dal 18 al 20 settembre presso la sala ex Leopoldine e il Santa Rosa Bistrot 

 

Articolo precedente
Firenze festeggia 50 anni di Amici Miei con una proiezione in piazza del Carmine

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30624Cronaca18291Politica4074Cultura & Spettacolo3813Diritti2564Sanità2521

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI