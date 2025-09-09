Firenze festeggia 50 anni di Amici Miei con una proiezione in piazza del Carmine

Appuntamento il 12 settembre alle 21. L’evento è promosso dal Quartiere 1 di Firenze insieme all’assessorato alla cultura di Palazzo Vecchio, in collaborazione con la Città metropolitana.

Firenze festeggia i 50 anni dell’iconico film ‘Amici Miei – Atto primo’ con una proiezione gratuita in piazza del Carmine: l’appuntamento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è il 12 settembre alle 21. L’evento è promosso dal Quartiere 1 di Firenze insieme all’assessorato alla cultura di Palazzo Vecchio, in collaborazione con la Città metropolitana: è in organizzato dall’associazione Bang che dal 2015 propone anniversari in salsa fiorentina.

La serata, presentata da Eva Edili, vedrà la presenterà di Wikipedro che racconterà qualche curiosità sul film che ha fatto la storia del cinema italiano.