Festival del Bosco, più di 80 eventi nel Compitese

Da Bruno Munari ai fumetti. E poi concerti (Hugo Race), spettacoli, laboratori, libri ed esperienze in natura. Il 15, 22 e 29 giugno 2025, terza edizione del Festival organizzato a Pieve e Sant’Andrea di Compito dal Centro Culturale Compitese (Lucca).

Dal concerto di Hugo Race agli autori Disney, dalla passeggiata etnobotanica con Marco Pardini al “Silent reading book” all’interno del Camelieto. A Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori) il 15, 22 e 29 giugno si terrà la terza edizione del “Festival del Bosco” del Compitese e Monte Pisano. Tre giorni più di 80 eventi. Ogni domenica sarà dedicata a un tema: Bruno Munari (15 giugno), le risorse del bosco (22 giugno), fumetti e comunicazione visiva (29 giugno).

In programma spettacoli, dialoghi pubblici, percorsi esperienziali, laboratori per bambini, trekking, musica, incontri culturali, presentazione di libri, yoga, antichi mestieri e molto altro ancora. Ogni giorno stand gastronomici con prodotti locali sia a pranzo sia a cena. Il Festival è organizzato dalla cooperativa Centro Culturale Compitese, con il patrocinio del Comune di Capannori e la collaborazione di decine di realtà locali e nazionali. «Tre giorni di eventi declinati in altrettante tematizzazioni che dialogano in senso stretto il rapporto tra cultura e natura» spiega Francesco Passaglia, presidente del Centro Culturale Compitese. «La proposta abbraccia l’ambito del benessere, ma anche quello educativo, esperienziale e didattico. Il Festival – prosegue Passaglia – nasce può essere vissuto appieno, per l’intera giornata. Ovviamente all’aperto».

«Salutiamo con vero piacere la terza edizione del Festival del Bosco, un evento di grande interesse che unisce, attraverso molte iniziative, l’aspetto culturale a quello paesaggistico e ambientale, con particolare attenzione all’importanza che il bosco ha per l’equilibrio dell’ecosistema» afferma Claudia Berti, assessore all’ambiente del Comune di Capannori. «L’edizione 2025 – prosegue Berti – mette in luce il rapporto tra arte, creatività e natura, con eventi dedicati a Bruno Munari e al mondo dei fumetti. Il programma vede anche numerosi appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi, con l’intento di educare le nuove generazione all’amore e al rispetto per l’ambiente. Il Festival rappresenta anche un’occasione significativa per valorizzare il Borgo delle camelie, il Compitese e, più in generale, tutto il territorio».