Festival au Désert Firenze 2025

Il Festival au Désert Firenze è un progetto consolidato che dal 2010 porta in città uno straordinario incontro tra culture diverse attraverso la musica, per un grande invito alla conoscenza e alla pace tra i popoli, con una particolare attenzione alle minoranze e alle creatività nomadi. Il 23 – 24 – 25 luglio Parco delle Cascine

Tra i protagonisti dell’edizione 2025: THE ZAWOSE QUEENS, dalla Tanzania, prodotte dalla prestigiosa etichetta Real World di Peter Gabriel, con un mix di tradizioni e uno slancio di femminilità solare. La band londinese KEFAYA insieme alla fantastica cantante di etnia hazara Elaha Soroor dall’Afghanistan. Il gruppo LOLO formato dal suonatore di ngoni, il maliano Mamah Diabate, dal suonatore di kora Jabel Kanuteh, dal batterista Marco Zanotti e dal musicista Stefano Pilia. – Ingresso gratuito

In prima assoluta, la nuova produzione intitolata DONI DONI che vede insieme il suonatore di kora Kalifa Kone, il chitarrista Riccardo Onori, il batterista Donald Renda, il bassista Riccardo Di Vinci e gli innesti elettronici di Ghiaccioli e Branzini e della tromba e del trombone del canadese Charles Ferris. Ad aprire la serata, il cantante e chitarrista giramondo Sandro Joyeux, per un travolgente incrocio tra lingue e ritmi che uniscono l’Africa e l’Occidente grazie a uno stile unico. – ingresso gratuito

Tra i progetti che il Festival ha visto nascere e che ha contribuito a far crescere, ALMAR’À – l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo, che sarà protagonista con alcune delle sue rappresentanti di un laboratorio aperto, una tavola apparecchiata di strumenti musicali e un invito a prendere parte a un pomeriggio informale.

L’Orchestra apre a nuovi elementi e lo farà a Firenze in occasione del Festival au Désert che ne ha accolto la nascita e il percorso che le ha portate a calcare palcoscenici importanti di tutta Italia. – Per info e preselezione inviare un’email motivazionale a [email protected] con breve biografia o curriculum.

Con l’obiettivo di collegare Africa, Mediterraneo ed Europa, a partire dalla collaborazione tra il Festival au Désert di Timbuktu (Mali) e la Fondazione Fabbrica Europa, il Festival au Désert Firenze trova nel Parco delle Cascine il luogo ideale per far vivere le proposte culturali in maniera aperta e attiva, tra gli spazi del PARC e lo spazio Ultravox sul Prato della Tinaia.

