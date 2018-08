Festambiente: Manara firma il Pecorino di Manciano

Formaggi da fumetto nel Caseificio Sociale Manciano (Gr), dove verrà prodotta un’edizione limitata di 400 Pecorini con incarto da collezione firmato da Milo Manara. L’occasione è offerta dai 30 anni di Festambiente, manifestazione nazionale di Legambiente in programma fino a domenica 19 agosto a Rispescia, che ogni anno ospita eventi, degustazioni e iniziative dedicate allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell’ambiente.

Un vero e proprio Pecorino ”d’autore” da conservare anche come ricordo da collezione, ma i pezzi unici andranno anche a sostenere il crowdfunding di Festambiente che possono essere acquistati durante la manifestazione e sulla piattaforma realizzata per l’occasione. L’iniziativa, promossa per la prima volta dal Caseificio Sociale Manciano in collaborazione con Legambiente, sarà affiancata dall’appuntamento con “Piccolo Casaro di Manciano” per trasformare i bambini in casari lunedì 13 agosto e da degustazioni dei prodotti del Caseificio sabato 18 agosto.

L’impegno del Caseificio Sociale Manciano per l’ambiente è confermato anche dal costante investimento nell’introduzione di innovazioni tecnologiche, che possano migliorare la qualità del latte ovino con ricadute positive per pecore, allevatori e ambiente. In questa direzione è stato portato avanti negli ultimi due anni, il progetto “Stilnovo, sostenibilità e tecnologie innovative per la filiera latte ovino”, nato seguendo la filiera della qualità, per cui se le pecore mangiano bene, riscoprendo anche le essenze del territorio, il latte è migliore e la produzione è più sostenibile sia per l’ambiente che per gli allevatori, anche in termini economici.