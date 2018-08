Festambiente 2018, il programma

Festambiente 2018! Musica, cinema, mostre, spettacoli e laboratori per bambini, incontri e molto altro ancora, per immergersi nell’ambiente a tutto tondo. Un’occasione per ascoltare artisti di fama nazionale e internazionale. A Rispescia (Gr) dal 10 al 19 agosto

PROGRAMMA

Bandabardò – Venerdì 10 agosto, ore 22:30 | Unica data in Toscana ad agosto. Apre il festival la Bandabardò, la band più amata dal pubblico di Festambiente! I fiorentini mixano Rock e Folk per un concerto di pura energia. Attivi dagli anni ’90 e politicamente impegnati, non mancheranno di suonare i loro pezzi più coinvolgenti, da “Se mi rilasso…” a “Tre passi avanti” e altre hit tratte dai loro dischi più famosi, tra cui “Mojito Football Club” e “Bondo bondo!”

Mario Biondi – Sabato 11 agosto, ore 22.30 | Unica data in Toscana

Stadio – Domenica 12 agosto, ore 22.30 Bolognesi, nati come band di accompagnamento di Lucio Dalla, vantano 15 album in studio, la vittoria nel 2016 al festival di Sanremo e collaborazioni con artisti del calibro di Francesco Guccini, Luca Carboni e Vasco Rossi. Un pezzo inestimabile della storia del Pop Rock italiano. Sempre domenica 12 ore 00.45 – Piazza Economia Civile | Dopo il concerto degli Stadio Gunu Nyatepe

Piero Pelù – Lunedì 13 agosto, ore 22.30 | Unica data in Toscana. A seguire The Killer e Gallara Vinyl DJ Set che ci regaleranno momenti di elettronica e rock di alta qualità

I matti delle giuncaie – Martedì 14 agosto, ore 22.00 + Modena City Ramblers

Cristiano De André – Mercoledì 15 agosto, ore 22.30 | Unica data in Toscana ad agosto

Goran Bregović e la Wedding Funeral Band – Giovedì 16 agosto, ore 22.30 | Unica data in Toscana ad agosto. Cantautore e violinista originario di Sarajevo, la sua musica si ispira alla tradizione popolare balcanica e zigana, riadattata in chiave moderna dal suono del suo inconfondibile violino. Ha composto colonne sonore di svariati film di successo, tra cui “Il tempo dei gitani” di Emir Kusturica. Un altro grande ritorno a Festambiente per presentare il suo nuovo disco “Three letters from Sarajevo” e animare una notte di ballo scatenato con la sua band di gitani.

Roberto Vecchioni – Venerdì 17 agosto, ore 22.30

PFM – Sabato 18 agosto, ore 22.30 | Unica data in Toscana. Quest’anno a Festambiente con il Tour del loro ultimo disco, “Emotional tattoos”.

Alborosie & Shengen Clan – Domenica 19 agosto, ore 22.00 | Unica data in Toscana | + Quartiere Coffee. A chiudere Festambiente sarà Alborosie con le sue sonorità reggae e buone vibrazioni. È uno degli artisti italiani più osannati all’estero, di cui segnaliamo il nuovo album Unbreakable che vede la partecipazione di membri di The Wailers, storica band di Bob Marley.

INFO