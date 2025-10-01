Ferrovie: per lavori in fine settimana treni sospesi tra Firenze ed Empoli

Circolazione ferroviaria sospesa tra Firenze ed Empoli nei fine settimana 4 e 5 e 11e 12 ottobre e 8 e 9 e 22 e 23 novembre per lavori per il rinnovo di sei deviatoi nell’area di Firenze Cascine. Nell’articolo tutte le info

Per consentire le attività di cantiere, si spiega in una nota, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Smn – Empoli sarà interrotta dalle 22 del venerdì e per tutta la giornata di sabato e domenica. Domenica 12 ottobre in concomitanza con le elezioni Regionali, il servizio ferroviario sarà riattivato dalle 13 alle 22. Saranno inoltre eseguiti interventi di rinforzo strutturale delle travate metalliche sul fiume Ombrone, nel comune di Carmignano (Prato), attività propedeutiche al nuovo apparato di controllo della linea Firenze Rifredi-Empoli e quelli per il rinnovamento della catenaria della Trazione elettrica sula tratta Samminiatello-Renai.

Nel fine settimana del 4-5 ottobre saranno svolti lavori di manutenzione al sottovia delle Colline, nel comune di Pontedera (Pisa) che comporteranno la circolazione a semplice binario tra Pontedera e San Romano.

Durante i lavori, che prevederanno un investimento di circa 2,5 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici Rfi e delle ditte appaltatrici. Prevista poi la soppressione delle sei Frecce in programma giornalmente tra Roma e Genova via Firenze Campo Marte, con alcune deviazioni puntuali via Pisa-Livorno-Grosseto. Per i collegamenti regionali sulla Firenze – Pisa saranno effettuati via Prato-Pistoia- Lucca, ad eccezione di tre corse tra Lastra a Signa/Signa, Montelupo ed Empoli dedicate agli studenti che saranno svolte con autobus.

Sulla Firenze – Siena i treni circoleranno solo tra Siena ed Empoli; i collegamenti tra Siena e Firenze saranno effettuati in treno solo tra Siena e Granaiolo da dove si proseguirà o arriverà con autobus sostitutivi che effettueranno le sole fermate di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa ed in alcuni casi anche Firenze Rifredi. Per la Firenze – Empoli da Empoli si potrà raggiungere Firenze andando in treno fino a Granaiolo da dove si potrà proseguire in autobus per Firenze e viceversa. Sulla Pisa-Empoli nel fine settimana 4/5 ottobre, per lavori di manutenzione al sottovia delle Colline, i treni tra Pisa ed Empoli subiranno variazioni d’orario o limitazioni di percorso.