Mar 12 Ago 2025
ToscanaDirittiFerragosto,in Toscana Cgil-Uil proclamano sciopero nel commercio
Ferragosto,in Toscana Cgil-Uil proclamano sciopero nel commercio

By Sandra Salvato

Sciopero per gli addetti del commercio in Toscana per il giorno di Ferragosto: a proclamarlo Filcams Cgil e UilTucs regionali ribadendo “la loro ferma opposizione alle aperture dei negozi durante le festività civili e religiose, comprese le domeniche, e in particolare per il Ferragosto. Il 15 agosto deve restare una giornata dedicata al riposo, non al consumo”.

Dal 2011, con la liberalizzazione degli orari introdotta dal Decreto Salva Italia’, affermano, “milioni di lavoratrici e lavoratori, in prevalenza donne, e le loro famiglie hanno subito effetti negativi che non possono più essere ignorati. L’apertura indiscriminata nelle festività svilisce il valore del lavoro, frammenta la prestazione lavorativa e costringe a turni poco conciliabili con la vita privata e il diritto al riposo. Le liberalizzazioni, oltre a non generare crescita economica, creano dumping tra piccola e grande distribuzione, svendono le festività, svuotano i centri storici a favore delle grandi aree commerciali e minano la qualità della vita delle persone. È urgente promuovere un consumo più sostenibile e responsabile, per il bene collettivo”.

Per queste ragioni, Filcams Cgil e Uiltucs Toscana proclamano sciopero e astensione dal lavoro nei negozi ed esercizi commerciali per l’intera giornata del 15 agosto, sottolineando che, “come più volte sancito dalla giurisprudenza, il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo: nessun lavoratore può essere comandato al lavoro senza il proprio consenso”.

