Ferito con arma da taglio nel Parco delle Cascine a Firenze

Mer 13 Ago 2025
By Viola Giacalone
A dare l’allarme un passante che, a quanto si apprende dal comitato Cittadini attivi di San Jacopino, avrebbe visto il 47enne uscire da dietro siepe per poi cadere a terra, con un braccio insanguinato e, dai primi racconti, potrebbe essere stato colpito con un’accetta o da una roncola.

Un uomo, 47 anni, sarebbe stato aggredito nel Parco delle Cascine di Firenze stamani, verso le 8,30. Secondo prime ricostruzioni è stato colpito ad una spalla, a un braccio, presumibilmente con un’arma da taglio. A dare l’allarme un passante che, a quanto si apprende dal comitato Cittadini attivi di San Jacopino, avrebbe visto il 47enne uscire da dietro siepe per poi cadere a terra, con un braccio insanguinato e, dai primi racconti, potrebbe essere stato colpito con un’accetta o da una roncola.
Sul posto, viale del Visarno, polizia municipale, sanitari e carabinieri. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Santa Maria Nuova. La dinamica dell’episodio è al vaglio dei militari che stanno indagando per ricostruire l’accaduto. La vittima non aveva con sé documenti di riconoscimento, l’uomo ha detto ai militari di essere stato colpito con un’arma da taglio agli arti superiori da una persona a lui sconosciuta. Non è in pericolo di vita.

