Firenze, intensificati i controlli al parco delle Cascine

E’ stato varato il piano di sicurezza per il parco delle Cascine finalizzato al contrasto dello spaccio e della violenza

La Prefettura di Firenze vara un piano di sicurezza per il parco delle Cascine finalizzato, si legge in una nota, “al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e che vedrà la presenza costante nell’area delle forze dell’ordine e della polizia municipale”

Nello specifico, nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato deciso che ci sarà l’intensificazione dei servizi: è previsto l’impiego del reparto Prevenzione e Crimine della Polizia di Stato e della squadra operativa di supporto dell’Arma dei Carabinieri, oltre all’impiego delle unità cinofile della guardia di finanza e della polizia municipale.

Il questore Maurizio Auriemma, si legge ancora in una nota, avrà il compito di “declinare le modalità dei servizi anche in considerazione delle fermate della tramvia presenti alle Cascine”.

Abbiamo richiesto, ha commentato l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese, “un Cosp sulla questione della sicurezza al parco delle Cascine e ringraziamo la prefettura e le forze dell’ordine per aver affrontato il problema e varato un piano sicurezza per una stretta necessaria”. La sicurezza, rimarca, “è un requisito indispensabile per vivere gli spazi pubblici e da tempo siamo impegnati su questo fronte anche con l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza presso le aree del parco più a rischio, oltre ad una massiccia presenza degli agenti della polizia municipale che affiancano il lavoro delle forze dell’ordine”.