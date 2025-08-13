Controradio Streaming
Mer 13 Ago 2025
Caldo, l’allerta codice rosso a Firenze si allunga a 5 giorni

By Viola Giacalone
Prosegue l’allerta caldo fino al 15 agosto, Ferragosto, che diverrebbe – se confermato – sesto giorno di fila col massimo livello di allerta per il caldo.

Si allunga la serie di allerta caldo a Firenze a cinque giorni consecutivi. Il primo giorno in codice rosso è stato il 10 agosto, ma si prosegue oggi e domani e, probabilmente, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, anche il 15 agosto, Ferragosto, che diverrebbe – se confermato – sesto giorno di fila col massimo livello di allerta per il caldo.
Ieri in città il picco è stato raggiunto alla stazione di Firenze Orto botanico, vicino a piazza San Marco: 40,4 gradi centigradi alle ore 15. Alle 10,45 di stamani la stessa stazione meteo ha registrato 36,8 gradi.

