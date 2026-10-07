Fatture false, 17 società ‘cartiere’ e sequestri per 2 milioni a Empoli

Sequestri per 2 milioni di euro eseguiti dalla guardia di finanza su due imprenditori di Empoli e le loro società sono un esito di una indagine mirata a interrompere un ampio giro di fatture false, emesse per operazioni inesistenti.
Sequestri per 2 milioni di euro eseguiti dalla guardia di finanza su due imprenditori di Empoli (Firenze) – entrambi indagati – e le loro società (trasporti e lavorazione di tessuti) sono un esito di una complessa indagine mirata a interrompere un ampio giro di fatture false, emesse per operazioni inesistenti. Le due imprese sono state trovate senza lavoratori dipendenti, senza utenze elettriche né attrezzature per svolgere attività aziendale ma, soprattutto, le Fiamme gialle avrebbero scoperto che sarebbero state usate per emettere fatture false in modo da costituire costi che altre società poi avrebbero scaricato dai loro bilanci. Non solo: l’indagine ha fatto scoprire altre 15 imprese considerate ‘cartiere’, collegate a queste due società di Empoli con rapporti commerciali che la guardia di finanza ritiene “meramente fittizi e funzionali a generare ulteriori indebiti risparmi d’imposta”. Inoltre, è stato trovato che la società empolese più esposta con l’Erario avrebbe subito un forte depauperamento del patrimonio con la cessione di un capannone industriale a un’altra società. In questo modo il Fisco vedrebbe pregiudicata la possibilità di rivalersi su un cespite patrimoniale rilevante in caso di riscossione coattiva delle imposte non versate. Nel sequestro di cui viene dato conto oggi, la Gdf ha eseguito la misura su conti correnti bancari, rapporti finanziari, terreni, immobili, crediti d’imposta, auto, gioielli e orologi di lusso sino al valore di 2 milioni di euro.