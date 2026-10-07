Bombola del gas sotto copia del David a Firenze, denunciato un uomo

Avrebbe voluto realizzare una “rappresentazione artistica” l’uomo che la mattina del 5 ottobre avrebbe abbandonato una bombola del gas vuota sotto la copia del David in piazzale Michelangelo, a Firenze.
Avrebbe voluto realizzare una “rappresentazione artistica” l’uomo che la mattina del 5 ottobre avrebbe abbandonato una bombola del gas vuota sotto la copia del David in piazzale Michelangelo, a Firenze. I carabinieri hanno denunciato un 49enne per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto emerge, la bombola sarebbe stata lasciata per motivi artistici. L’evento fece scattare un’emergenza per i controlli, anche con gli artificieri. La bombola poi risultò priva di gas e inoffensiva: non poteva esplodere. Tra i disagi conseguenti, quelli alla circolazione: il traffico di scorrimento sul viale dei Colli rimase bloccato alcune ore.