Fase 3: Toscana; da 15/6 tornano visite parenti a ospiti Rsa

‘Dal 15 giugno riprendera’ la possibilita’ per i parenti di andare a fare visita agli anziani

ospiti nelle Rsa della Toscana. Ma l’emergenza Coronavirus non e’ finita, le visite avverranno secondo modalita’ contingentate e nel rispetto delle regole di sicurezza. Quindi i tablet saranno un utile strumento di supporto di queste nuove modalita’ di visita e consentiranno agli anziani di stare di piu’ in contatto con i familiari’. Cosi’ l’assessore toscano al diritto alla salute e al welfare Stefania Saccardi, consegnando oggi due

tablet nelle Rsa Le Civette a Firenze, e l’Acciaiolo a Scandicci (Firenze).

I due dispositivi, spiega una nota, fanno parte dei 50 acquistati da Estar grazie alla campagna di donazioni ‘Sostieni gli ospedali della Toscana’. Altri 39 apparecchi sono gia’ stati distribuiti negli ospedali toscani, nel periodo in cui non erano consentite le visite dei parenti, e per i pazienti Covid-19 il tablet era l’unico strumento per vedere i familiari e parlare con loro. Gli 11 tablet rimasti verranno consegnati nei prossimi giorni in altrettante Rsa della regione. I primi due ha voluto portarli direttamente l’assessore.