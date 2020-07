Fase 3: Firenze, stop vendita alcolici dalle ore 20

L’atto, spiega il Comune, anticipa di un’ora l’orario previsto dal Regolamento per la tutela del centro storico Unesco: per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro.

Stretta alla vendita di alcolici nel centro storico di Firenze da domani fino al 31 agosto: un’ordinanza anti-movida firmata dal sindaco Dario Nardella prevede infatti il divieto di vendita di bevande alcoliche in qualunque contenitore dalle 20 alle 6, tutti i giorni. L’atto, spiega il Comune, anticipa di un’ora l’orario previsto dal Regolamento per la tutela del centro storico Unesco: per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro. Il compito di far osservare l’ordinanza è affidato alla polizia municipale e agli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. “Con questa ordinanza aggiungiamo nuove regole – ha dichiarato Nardella -, ma le regole da sole non bastano, bisogna farle rispettare. Ringrazio la polizia municipale e le forze dell’ordine per il lavoro svolto e le invito a svolgere con particolare attenzione l’attività di controllo e sanzionamento di chi sbaglia, anche alla luce delle norme di distanziamento ancora vigenti e fondamentali per la salute e la sicurezza di tutti. Siamo al lavoro per arrivare il prima possibile anche ad una misura sul divieto di vendita da asporto per i locali”.