Falsi o irregolari, a Prato sequestrati 75.000 articoli

Maxi-sequestro della guardia di finanza a Prato: 75 mila articoli falsi o irregolari, cinque indagati e sanzioni amministrative in arrivo.

Maxi-operazione della guardia di finanza, coordinata dalla procura, contro il commercio di prodotti contraffatti e irregolari in materia di etichettatura. Nel corso di una serie di controlli in negozi gestiti da cittadini cinesi sono stati sequestrati circa 75.000 articoli risultati falsi o non conformi alla normativa sulle informazioni al consumatore, per un valore stimato sul mercato di circa mezzo milione di euro. Nel dettaglio, tra la merce finita sotto sequestro figurano semilavorati e prodotti finiti con i loghi contraffatti di marchi di lusso come Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Ralph Lauren, Celine e Valentino, oltre a capi di abbigliamento, prodotti tessili, cosmetici, generi alimentari e contenitori per alimenti. L’operazione si inserisce nel contrasto alla filiera del falso che, oltre a danneggiare le aziende titolari dei marchi, espone i consumatori a rischi legati alla sicurezza dei prodotti. Sono cinque le persone indagate per i reati di contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi. Nel corso dei controlli le fiamme gialle hanno inoltre individuato una donna di origine orientale che ha esibito un documento riconducibile a un’altra persona, episodio sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti. Parallelamente al sequestro della merce, la procura ha annunciato l’avvio dei procedimenti sanzionatori amministrativi presso le autorità competenti: Camera di commercio, Regione e ministero dell’Agricoltura, in relazione alle irregolarità riscontrate in materia di etichettatura. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni per ricostruire la filiera di approvvigionamento dei prodotti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.