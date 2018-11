Fabiani(PD): Bonafè intervenga su franchi tiratori provinciali Arezzo

“E’ interesse di tutto il Pd individuare i responsabili, annullarne i ruoli politici per rispetto dei nostri elettori e ripartire con una unità che non sia ipocrisia di facciata”

La nuova segretaria regionale del Pd Simona Bonafè, “intervenga subito” e “non si compia per l’ennesima volta l’errore di derubricare quanto accaduto come un fatto locale”. Così Valerio Fabiani, esponente della minoranza Pd e avversario di Bonafè alle ultime primarie, su quanto successo alle elezioni provinciali di Arezzo dove, dice “alcuni eletti Pd hanno disertato il voto, oppure si sono trasformati in franchi tiratori, impedendo così l’elezione di Ginetta Menchetti, unanimemente scelta dalla direzione provinciale aretina”.

Fabiani, che riconosce come le ultime elezioni provinciali siano “andate piuttosto bene e stimolano ancor di più a lavorare duramente per mantenere la guida dei comuni” in Toscana, chiede alla segretaria di non “minimizzare” quanto successo ad Arezzo:

“è interesse di tutto il Pd individuare i responsabili, annullarne i ruoli politici per rispetto dei nostri elettori e ripartire con una unità che non sia ipocrisia di facciata. Se non si procederà in questo modo, insieme all’elaborazione di un nuovo profilo politico unitario in Toscana, avremo ancora molti casi come Arezzo e gli elettori, giustamente, continueranno ad

allontanarsi da noi”, conclude.