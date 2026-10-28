Ex Cinema Fulgor, Fondazione CR Firenze firma l’atto di acquisto  

Il Presidente di Fondazione CR Firenze Bernabò Bocca ha firmato questo pomeriggio il rogito per l’acquisto dell’ex Cinema Fulgor. L’ente di via Bufalini entra in possesso delle chiavi della struttura

Fondazione CR Firenze entra in possesso delle chiavi dell’Ex Cinema Fulgor. Il Presidente della Fondazione CR Firenze Bernabò Bocca ha firmato, questo pomeriggio, il rogito per l’acquisto dell’edificio in via Maso Finiguerra a Firenze. L’ente si era aggiudicato l’immobile all’asta lo scorso 17 settembre. La gara era partita da una base di 1.550.000 euro e si è chiusa a 2.201.000 euro. La Fondazione CR Firenze per il perfezionamento dell’acquisto è stata affiancata dall’avvocato Francesco D’Angelo dello studio Tombari D’Angelo e Associati.

L’acquisto dell’immobile abbandonato rientra nel progetto di rigenerazione Recreos, portato avanti dalla Fondazione CR Firenze, insieme al Comune di Firenze, per l’area Palazzuolo-via Maso Finiguerra. “La formalizzazione dell’acquisto ci permette di entrare in possesso dell’ex Cinema Fulgor – afferma il Presidente Bernabò Bocca – e quindi iniziare le attività di studio del recupero e delle funzioni da realizzare all’interno. Lo stato dell’immobile è ovviamente degradato e dovremo intervenire in maniera importante”.