www.controradio.it Firenze, l'ex cinema Fulgor diventerà una Città della scienza Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="CYE6WbXRqm"><a href="https://www.controradio.it/podcast/firenze-lex-cinema-fulgor-diventera-una-citta-della-scienza/">Firenze, l’ex cinema Fulgor diventerà una Città della scienza</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/firenze-lex-cinema-fulgor-diventera-una-citta-della-scienza/embed/#?secret=CYE6WbXRqm" width="500" height="350" title="“Firenze, l’ex cinema Fulgor diventerà una Città della scienza” — www.controradio.it" data-secret="CYE6WbXRqm" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

L’ex cinema Fulgor di Firenze è stato acquistato all’asta dalla Fondazione Cr e dopo dieci anni chiusura riaprirà con una nuova veste. Inserito nel percorso di rigenerazione della zona di via Palazzuolo, diventerà una Città della scienza.

L’ex cinema Fulgor di via Maso Finiguerra a Firenze ritrova vita grazie al progetto Recreos. L’impegno della Fondazione Cr – che si è aggiudicata all’asta l’immobile, di quasi 2000 metri quadrati – tocca adesso un punto simbolico di una zona – quella di via Palazzuolo – diventata negli ultimi dieci anni emblema di degrado e criminalità. Il cinema – chiuso appunto da dieci anni – era diventato l’epicentro della protesta di cittadini e comitati, che nella chiusura di una delle sale storiche della città, trovava un punto di sintesi di tutte le problematiche della zona. Spaccio, risse, rapine, aggressioni, fondi destinati al ricovero di bagagli di turisti e di lenzuola di B&b da lavare. Un buco nero il Fulgor che adesso dovrebbe tornare ad essere luogo vivo e disponibile per i cittadini. 2.200.000 euro, il prezzo di acquisto su una base d’asta di 1.550.000 euro. Circa 6 milioni di euro l’investimento per la ristrutturazione, con tempi di cantiere stimabili in almeno due anni. L’obiettivo è una Città della Scienza, sul modello dell’esperienza di Bagnoli, a Napoli, e di altre città europee. Sarà «uno spazio aperto e di aggregazione — assicura il Presidente della Fondazione Cr Bernabò Bocca — caratterizzato da una forte impronta tecnologica e multimediale». L’acquisto dell’ex Cinema Fulgor da parte di Fondazione CR Firenze rappresenta per la sindaca Sara Funaro «un passo importante per il progetto Recreos». Un passo verso la costruzione di quella che è stata definita la nostra Notting Hill.