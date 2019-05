Europee: provincia di Lucca Lega primo in tutti comuni, picco 54,64% 

La migliore performance del Carroccio nella provincia lucchese è stato a Villa Basilica con il 54,64%. A Stazzema, comune dell’eccidio nazifascista, Lega 44,60%.

La Lega ha trovato nella provincia di Lucca il suo miglior risultato in Toscana. alle Europee, pari al 39,30%, risultando prima in tutti i comuni e con percentuali superiori in 4 anche al 50%.

A seguire Villa Collemandina al 52,27, Careggine al 52,09 e al 50,18% Sillano Giuncugnano. Tra gli altri risultati, la Lega ha raggiunto il 44,60% a Stazzema, il comune dell’eccidio nazifascista di Sant’Anna, il 41,91 a Forte dei Marmi ed è il primo partito anche a Viareggio, con il 34,43% dei voti. Nel capoluogo, dove l’anno scorso fu rieletto il sindaco Pd Alessandro Tambellini, la Lega è al pirmo posto col 35,51% dei voti.