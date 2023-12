Ettore Fioravanti “Opus Magnum” Sestetto

Al Pinocchio Live Jazz di Firenze, arriva sabato 9 dicembre Ettore Fioravanti, batterista tra i più noti del nostro panorama jazzistico, a presentare in sestetto il suo ultimo lavoro “Attraverso Ogni Confine”

“Attraverso Ogni Confine”, pubblicato nel 2022 dal “Parco della musica records”, non è solo il nome dell’ultimo disco di Ettore Fioravanti, batterista tra i più noti del nostro panorama jazzistico, ma è anche il suo manifesto musicale, un patrimonio genetico che lo caratterizza sin dagli inizi della sua carriera, che lo ha visto al fianco di mostri sacri come Steve Swallow, Enrico Rava , Massimo Urbani. Collaboratore stabile di grandi maestri come Eugenio Colombo, Paolo Fresu e Bruno Tommaso, Ettore Fioreavanti è oggi uno dei più importanti docenti del Conservatorio di Santa Ceciia.

Nato inizialmente come quartetto, OPUS MAGNUM si è arricchito negli anni di due preziosi elementi come Francesco Fratini alla tromba e Filippo Vignato al trombone, ampliando la tavolozza sonora di un ensemble che suona come una piccola orchestra. Tradizione e libertà di oltrepassarne confini e frontiere, grazie anche al contributo stilistico di ciascun musicista, caratterizzano questo notevole lavoro che propone brani originali composti dal leader.

Per la data al Pinocchio Jazz di sabato 9 dicembre 2023, alle ore 21.45, (Associazione “Vie Nuove”, viale Giannotti, 13 Firenze tel 055.683388) insieme al batterista romano, classe 1958, e alla front line di Fratini e Vignato, completano il sestetto “Opus Magnum” anche Andrea Biondi al vibrafono, Igor Legari al contrabbasso e Marco Colonna al clarinetto basso, già ospite inpassato della rassegna insieme anche ad Alexaner Hawkins.

LINE UP:

ETTORE FIORAVANTI batteria

MARCO COLONNA clarinetto basso

ANDREA BIONDI vibrafono

IGOR LEGARI contrabbasso

FRANCESCO FRATINI tromba, flicorno

FILIPPO VIGNATO trombone

INFO: Biglietto intero 13 euro / gratuito per gli “under 25″, che entrano gratis fino ad esaurimento dei posti dedicati”Pinocchio Jazz”. Apertura sala concerti ore 21.00/ Inizio concerto ore 21.45 mailto:[email protected]