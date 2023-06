Etnica 2023 – XXV edizione

La nuova edizione di Etnica 2023: concerti, spettacoli di danza, teatro, incontri, cinema, dj set, mercato, street food. Dal 29 giugno al 2 luglio nel centro storico di Vicchio (FI).



25 anni di concerti, di incontri, di abbracci, di feste, di balli, di riflessione, di divertimento per Etnica. Vicchio, piccolo borgo dell’Appennino in provincia di Firenze che diventa ombelico del mondo per quattro giorni.

L’ingresso al centro storico prevede un biglietto simbolico di 3,00 euro per ogni sera ed un abbonamento a 10,00 euro per l’intero festival; e nel centro storico ci saranno attività dalle 19 fino a tarda notte. Concerti, laboratori di danza e percussioni, esibizione di ballerine e ballerini, il mercatino etnico, street food ma anche cene a tema e dj set.

Giornata di apertura giovedì 29 giugno con ENZO ABITAVILE E I BOTTARI DI PORTICO & BLACK TARANTELLA BAND. Sul palco, botti, tini, falci strumenti atipici diretti dal capopattuglia cadenzano antichi ritmi processionali che sono sana trance: non techno, ma “folk”. Una proposta innovativa in cui fonde il personale sound con la tradizione di questi percussionisti, le cui origini risalgono al XIII Sec.

Venerdì 30 giugno tocca ai salentini APRES LA CLASSE con un mix di suoni e ritmi latino/rock/reggae da sempre filo conduttore nelle composizioni in studio e spettacoli live della band.



Sabato 1 luglio sarà la volta degli spagnoli ALAMEDADOSOULNA tra ska-reggae-soul!

Domenica 2 luglio gran finale di Etnica con TULLIO DE PISCOPO. Si ascolteranno brani per sola batteria, gli storici assoli di Tullio come Drum Conversation dedicato sempre al suo fratello in Blues Pino Daniele, ma anche brani tratti dai Pionieri del Blues, inoltre intramontabili pagine musicali di standard jazzistici. E oi qualche perla di grande successo dal suo repertorio pop e l’atmosfera dei caldi suoni del Mediterraneo e dei vicoli di Napoli come Stop Bajon, Pummarola Blues ed Andamento lento.



Novità di questa edizione lo spazio calmo di Vicolo de’ Medici: una sorta di salotto di Etnica dove ogni giorno ci saranno presentazione di libri, spettacoli teatrali. Infine al Teatro Giotto verranno le proiezioni dei film Enzo Avitabile Music Life di Jonathan Demme e Trieste è Bella di Notte di Andrea Segre.

Ingresso ai concerti euro 3,00 – abbonamento alle quattro serate euro 10,00 – minori di 12 anni gratuito

INFO:eventi music pool 055/240397 – jazz club of vicchio 345/3098116

prevendite on line www.eventimusicpool.it