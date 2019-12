Estate Fiorentina, pubblicato il bando per festival e rassegne 2020-2022

Pubblicato il 24 dicembre il nuovo bando del Comune di Firenze per i festival e le grandi rassegne dell’Estate Fiorentina che questa volta sarà valido per un triennio, dal 2020 al 2022. La scadenza per la presentazione delle domande è il 27 gennaio 2020. Inoltre a gennaio sarà pubblicato un secondo avviso riguardante gli eventi “diffusi” dell’Estate Fiorentina. Lo rende noto Palazzo Vecchio.

La novità più importante, sottolinea un comunicato, è che aumentano di numero i festival – che saranno 15 – e che per ogni singolo progetto culturale è stabilito il sostegno economico del Comune di Firenze, 500mila euro l’anno complessivamente. Inoltre l’Estate Fiorentina conferma anche per i prossimi tre anni la formula ‘estesa’, ovvero quella che copre il periodo fra l’1 maggio e il 31 ottobre.

Il bando, ha spiegato l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, “per i grandi festival è stato pubblicato entro la fine di quest’anno e immediatamente dopo le feste uscirà il secondo

bando sui progetti diffusi che completerà l’Estate Fiorentina e che prevederà un ulteriore stanziamento ad hoc. Abbiamo deciso di dare una prospettiva triennale ai nostri operatori per far sì che la nostra Estate possa crescere ulteriormente. Se le agenzie della Commissione Europea ci hanno indicato primi in Europa per vivacità culturale è anche grazie al grande lavoro fatto in questi cinque anni da amministrazione e operatori”. Al bando potranno partecipare – come di consueto – associazioni culturali, enti no profit, società cooperative a finalità mutualistiche, associazioni di promozione sociale, di volontariato e imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero.