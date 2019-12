Tenta violenza sessuale a Natale, 19enne arrestato a Sarteano

A Natale un giovane di 19 anni, residente a Sarteano (Siena), ha tentato di violentare una 23enne entrando nell’abitazione, dove la ragazza vive da sola, dopo aver spaccato il vetro di una finestra.

Le urla della stessa aggredita però hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno fatto intervenire i carabinieri i quali hanno fermato il 19enne e lo hanno condotto in caserma. Ora il giovane si trova in carcere con le accuse di violenza sessuale e di violazione di domicilio con violenza sulle cose, cioè l’aver spaccato il vetro di una finestra per entrare in casa.

Per la 23enne, che ha raccontato ai carabinieri che il suo aggressore non era nuovo a simili comportamenti che lei però non aveva mai denunciato, sono poi scattati i meccanismi di assistenza previsti dal ‘codice rosa’ e quelli di tutela giuridica previsti dal ‘codice rosso’.