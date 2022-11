Esplosione e fiamme al camper, uomo ferito nel Fiorentino

Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, un’esplosione e fiamme in un camper nel pomeriggio di mercoledì, che hanno causato il ferimento di un uomo che era nei pressi e che è stato ricoverato in ospedale per ustioni.

Sul posto dell’esplosione sono arrivati i vigili del fuoco, che erano stati allertati prima per un incendio, poi per uno scoppio, ed hanno quindi spento le fiamme. Gli accertamenti sulle cause sono in corso e tra le ipotesi non viene escluso che possa essere esplosa una bombola da campeggio.

Il fatto è avvenuto in un’area di sosta per camper nella zona di via De Gasperi, ed è intervenuto anche il 118 per il soccorso sanitario.

Come appreso successivamente, accertamenti sul posto, hanno confermato che sarebbe stata una bombola di gas a provocare l’esplosione del camper, nell’area di sosta per roulotte e caravan a Bagno a Ripoli.

Lo scoppio ha innescato poi l’incendio che si è propagato ad un altro camper posteggiato nelle immediate vicinanze. Questa è la ricostruzione dei vigili del fuoco che sono intervenuti con tre mezzi della squadra del comando di Firenze e quella del distaccamento di Pontassieve per spegnere le fiamme. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che a sua volta ha avviato accertamenti del caso.