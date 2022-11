Controradio News ore 7.25 del 17 novembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:12 Share Share Link Embed

Controradio news – Esplosione e fiamme in un camper a Bagno a Ripoli (Firenze) nel pomeriggio di ieri dove un uomo è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale per ustioni. Accertamenti dei carabinieri confermano che sarebbe stata una bombola di gas a provocare l’esplosione. Lo scoppio ha innescato poi l’incendio che si e’ propagato a un altro camper posteggiato nelle immediate vicinanze.

Controradio news – Eseguite da parte della guardia di finanza provinciale di Firenze, con la collaborazione dei finanzieri di Prato, 12 misure cautelari per l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente. Le indagini hanno individuato una ramificata struttura transnazionale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, composta da cittadini di origine albanese, rumena e magrebina. L’organizzazione, che secondo gli inquirenti aveva la base operativa a Prato, avrebbe fatto giungere nel circondario fiorentino ingenti quantitativi di sostanza stupefacente per poi rivenderlo sul territorio nazionale.

Controradio news – Sul progetto del rigassificatore di Piombino (Livorno) i comitati contrari all’opera oggi pomeriggio saranno convocati in Comune da parte del sindaco di Piombino Francesco Ferrari. Il Comitato Salute Pubblica, La Piazza Val di Cornia, il Comitato Liberi insieme per la Salute definiscono quello del rigassificatore un “progetto imposto dal governo precedente ma anche dal governo Meloni, nel silenzio assordante su questo aspetto del sindaco, della giunta e del Consiglio comunale” e ribadiscono che “l’obiettivo resta “fermare l’arrivo di quella nave”.

Controradio news – Si aggrava la posizione di un 54enne di Scandicci (Firenze), che era già in carcere per i maltrattamenti ai genitori anziani, dopo la morte della madre in ospedale. Mentre è recluso in esecuzione di una misura cautelare già eseguita ad ottobre, accusato di aver picchiato e umiliato per almeno un anno i genitori, gli sviluppi investigativi hanno indotto il pm Lorenzo Gestri a chiedere una nuova misura cautelare in carcere che è stata notificata all’uomo. Alcuni giorni fa, in occasione dell’interrogatorio di garanzia dal gip, il 54enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Controradio news – La procura di Arezzo ha disposto accertamenti sulla morte di un imprenditore aretino di 44 anni, Marco Mazzeschi, avvenuta a Dubai a fine ottobre, all’apparenza per un infarto. Ma secondo quanto emerge, la salma, rientrata in Italia a inizio novembre, è stata sottoposta ad autopsia il 15 novembre a medicina legale a Siena. I risultati arriveranno tra 60 giorni. Gli accertamenti sono scattati dopo un esposto sulla morte prematura dell’imprenditore. L’esposto sarebbe stato presentato da una persona vicina alla famiglia.

Controradio news – Luminarie natalizie a Firenze, in via Tornabuoni il 18 novembre. Saranno usarti led a bassa tensione. Ritoccato anche l’orario di accensione, dalle 12 alle 24, con una riduzione di quattro ore rispetto gli anni precedenti (quando l’orario era 10-2)